Pelosi riparte e la Cina circonda Taiwan. Ma la vera punizione è economica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bangkok. Nella prima visita di un alto funzionario americano a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bangkok. Nella prima visita di un alto funzionario americano a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

marialuisadondi : RT @ErmannoKilgore: #Pelosi riparte verso #CoreadelSud vuoi mai che non rompiamo un po’ i coglioni anche a Kim Jong-un …?? - pippokid : Pelosi a Taiwan: 'Gli Usa sono con voi'. La speaker riparte, ma Mosca attacca Washington - Esteri… - Brownfox_51 : Niente sabbia per i chip ed esercitazioni miliari nello stretto. La Pelosi riparte e la Cina apre la stagione delle… - PaolaTacconi : RT @ErmannoKilgore: #Pelosi riparte verso #CoreadelSud vuoi mai che non rompiamo un po’ i coglioni anche a Kim Jong-un …?? - bizcommunityit : Pelosi in visita a Taiwan: 'Stati Uniti non vi abbandoneranno'. La Cina: 'Prenderemo serie contromisure contro gli… -