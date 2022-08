Pelosi lascia Taiwan. Pechino furiosa: 'È una farsa che Washington pagherà' (Di mercoledì 3 agosto 2022) - La speaker della camera Usa, chiusa la visita lampo a Taipei e garantito il sostegno dell'amministrazione Usa a politica e economia dell'isola. Infuriata la Cina che ha dato via libera ad operazioni ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) - La speaker della camera Usa, chiusa la visita lampo a Taipei e garantito il sostegno dell'amministrazione Usa a politica e economia dell'isola. Infuriata la Cina che ha dato via libera ad operazioni ...

DenteEleonora : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… - EmyRoyaleagle : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… - piermasca : Prossimi impegni Nancy Pelosi: Festa dell'Unità vestita da Mussolini. Tshirt con bestemmia a udienza col Papa. Spag… - ernluccar : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… - anto_galli4 : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… -