Pelosi è a Taiwan, la Cina schiera i carri armati sulla spiaggia tra i bagnanti – Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre Nancy Pelosi era a Taiwan, la Cina ha dispiegato numerosi mezzi blindati nella città di Xiamen, nella provincia del Fujian, la cui costa guarda proprio l'isola con capitale Taipei. Sui social sono circolati diversi Video che mostrano soprattutto carri armati sfilare nella città, lungo le strade e nelle viCinanze del porto. Nel filmato, i tank corrono lungo la spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti stupiti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - fisio_ff : RT @putino: Chiariamo una cosa: la Cina sta minacciando guerra per la visita di una esponente americana a Taiwan. Gli Stati Uniti non hanno… - peterclouds : RT @ilfattoblog: Taiwan può essere una pietra di inciampo destinata a far da catalizzatore a una grave escalation del nuovo disordine mondi… -