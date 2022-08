Pelosi arriva a Taiwan e provoca: “Sosteniamo la democrazia”. La Cina mobilita jet e missili sullo stretto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – Nancy Pelosi arriva a Taiwan con il “solito” “sostegno alla democrazia”, sparato ai quattro venti davanti ai media di mezzo mondo, come riporta l’Ansa. Pelosi a Taiwan, la “democrazia” che non manca mai Nancy Pelosi arriva Taipei e lancia rassicurazioni di appoggio americano all’isola, in particolare, che gli Usa “non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan”. Nello stretto, il clima è rovente. E lo è da tempo. Pelosi incontra il presidente Tsai Ing-wen e riceve un’onorificenza per gli sforzi profusi nella collaborazione tra i due Paesi. Per Tsai la Pelosi è “una autentica amica” di Taiwan, senza dimenticare che l’isola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – Nancycon il “solito” “sostegno alla”, sparato ai quattro venti davanti ai media di mezzo mondo, come riporta l’Ansa., la “” che non manca mai NancyTaipei e lancia rassicurazioni di appoggio americano all’isola, in particolare, che gli Usa “non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di”. Nello, il clima è rovente. E lo è da tempo.incontra il presidente Tsai Ing-wen e riceve un’onorificenza per gli sforzi profusi nella collaborazione tra i due Paesi. Per Tsai laè “una autentica amica” di, senza dimenticare che l’isola ...

IlPrimatoN : Tensione alle stelle - esposito1024 : La nave carica di grano arriva in Turchia. Pelosi visita a Taiwan - RASS... - stefanoservadei : Basta con la tesi 'sessista' per cui gli uomini sono guerrafondai e le donne sono per la pace, ultima in ordine di… - AdL64648645 : RT @ILGUARDIANOZ: Personalmente avrei spiccato un mandato di arresto cinese, nei confronti della Pelosi,qualora avesse violato lo spazio ae… - IlModeratoreWeb : Taiwan: Nancy Pelosi arriva a Taipei, i caccia cinesi entrano nella zona di identificazione della difesa aerea Taiw… -