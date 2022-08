Pelosi a Taiwan: veniamo in pace, non vi abbandoneremo (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Oggi la nostra delegazione è venuta a Taiwan per rendere chiaro in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Oggi la nostra delegazione è venuta aper rendere chiaro in modo inequivocabile che nonil nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia". ...

