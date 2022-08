Pelosi a Taiwan: “Sono qui in pace, gli Usa non vi abbandoneranno”. L’ira di Pechino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Taiwan – “Oggi la nostra delegazione è a Taiwan per chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura”. Lo ha detto Nancy Pelosi, con al suo fianco la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, dopo le ire di Pechino per la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa sull’isola definita “una farsa” dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. “Chi offende la Cina verrà punito”, ha incalzato durante una riunione dei capi delle diplomazie dell’Asean in Cambogia, secondo quanto scrive il Global Times, ripetendo le minacce per “chi gioca col fuoco”. La Cina considera Taiwan “parte inalienabile” del proprio territorio. Pelosi ha sottolineato come la sua sia una missione – ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– “Oggi la nostra delegazione è aper chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura”. Lo ha detto Nancy, con al suo fianco la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, dopo le ire diper la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa sull’isola definita “una farsa” dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. “Chi offende la Cina verrà punito”, ha incalzato durante una riunione dei capi delle diplomazie dell’Asean in Cambogia, secondo quanto scrive il Global Times, ripetendo le minacce per “chi gioca col fuoco”. La Cina considera“parte inalienabile” del proprio territorio.ha sottolineato come la sua sia una missione – ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - crederevinces : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… - urania2906 : RT @Ettore31791256: La Cina non ha nessun diritto su Taiwan. La Russia nessun diritto sull’Ucraina. Se non capite questo dobbiamo ripristin… -