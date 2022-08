Pelosi a Taiwan. Sale la tensione tra Cina e Usa. (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’aereo di Nancy Pelosi, un Boeing C-40C, è atterrato all’aeroporto di Songshan, sull’isola di Taiwan nonostante il niet della Cina. La Cina definisce gli Stati Uniti “traditori” sulla questione di Taiwan (*), e li accusa di una “perfidia” che è “deplorevole” e di essere “il più grande distruttore della pace” nel mondo d’oggi. La durissima Leggi su freeskipper (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’aereo di Nancy, un Boeing C-40C, è atterrato all’aeroporto di Songshan, sull’isola dinonostante il niet della. Ladefinisce gli Stati Uniti “traditori” sulla questione di(*), e li accusa di una “perfidia” che è “deplorevole” e di essere “il più grande distruttore della pace” nel mondo d’oggi. La durissima

