Pelosi a Taiwan: "Pechino non puo' ostacolare chi viene qui in amicizia e sostegno" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti "non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan": lo ha assicurato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi nel suo breve intervento introduttivo tenuto nell'incontro a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti "non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di": lo ha assicurato la speaker della Camera Usa Nancynel suo breve intervento introduttivo tenuto nell'incontro a ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - persempre_news : #Taiwanchina #Lavrov #Pelosi #USA #Cina Taiwan, anche la Russia si dice irritata dalla visita della speaker Nancy… - FabioFalsitta : RT @GeMa7799: 'Non ci fermeremo'. Pelosi atterra a Taiwan, la Cina scalda i missili: presto azioni militari -