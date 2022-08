Pelosi a Taiwan, la Cina avverte: La collusione con forze straniere porterà alla “auto-distruzione” e “nell’abisso del disastro” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo, duro, monito della Cina verso Taiwan e la sua presidente, Tsai Ing-wen, mentre è in corso la visita a Taiwan della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. La collusione con forze straniere porterà Taiwan alla “auto-distruzione” e “nell’abisso del disastro”, ha dichiarato il portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, Ma Xiaoguang, che accusa il partito della presidente di Taiwan di condurre attività separatiste per “l’indipendenza” dell’isola. Quello che hanno fatto, ha proseguito il portavoce, “ha minato gravemente lo sviluppo pacifico dei legami nello Stretto, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo, duro, monito dellaversoe la sua presidente, Tsai Ing-wen, mentre è in corso la visita adella speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy. Lacon” e “del”, ha dichiarato il portavoce dell’Ufficio per gli Affari didel governo cinese, Ma Xiaoguang, che accusa il partito della presidente didi condurre attività separatiste per “l’indipendenza” dell’isola. Quello che hanno fatto, ha proseguito il portavoce, “ha minato gravemente lo sviluppo pacifico dei legami nello Stretto, ...

