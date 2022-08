Pelosi a Taiwan: 'Gli Usa sono con voi'. La speaker riparte, ma Mosca attacca Washington (Di mercoledì 3 agosto 2022) Perché Taiwan è importante per Cina e Usa Taipei, 3 agosto 2022 - L'arrivo a Taiwan di Nancy Pelosi , presidente della Camera e terza carica istituzionale più importante degli Stati Uniti, sembra aver ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Perchéè importante per Cina e Usa Taipei, 3 agosto 2022 - L'arrivo adi Nancy, presidente della Camera e terza carica istituzionale più importante degli Stati Uniti, sembra aver ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - Sbrn65 : RT @agambella: La presidente della Camera Usa Pelosi sta salendo sull'aereo per lasciare Taiwan. Una visita lampo che lascia molti strasci… - marcoschiavon33 : RT @PaoloCond: La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari -