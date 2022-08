Pelosi a Taiwan, gli Usa si preparano: «Siamo pronti a qualsiasi cosa faccia Pechino» (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Gli Stati Uniti non cercano e non vogliono una crisi con la Cina ma Siamo pronti a gestire qualsiasi cosa Pechino decida di fare». Sono queste le parole della portavoce della casa bianca Karine Jean-Pierre alla stampa. La dichiarazione rappresenta l’ultimo gradino dell’escalation tra le due potenze. La tensione fra i due Paesi è montata quando lunedì 1 agosto è trapelata la notizia che la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi avrebbe organizzato un viaggio a Taiwan, Stato insulare dell’Asia formalmente indipendente che però la Cina considera parte del proprio territorio. In risposta alla visita di Pelosi, conclusasi oggi, Pechino ha organizzato delle esercitazioni militari aeree e navali nei pressi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Gli Stati Uniti non cercano e non vogliono una crisi con la Cina maa gestiredecida di fare». Sono queste le parole della portavoce della casa bianca Karine Jean-Pierre alla stampa. La dichiarazione rappresenta l’ultimo gradino dell’escalation tra le due potenze. La tensione fra i due Paesi è montata quando lunedì 1 agosto è trapelata la notizia che la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancyavrebbe organizzato un viaggio a, Stato insulare dell’Asia formalmente indipendente che però la Cina considera parte del proprio territorio. In risposta alla visita di, conclusasi oggi,ha organizzato delle esercitazioni militari aeree e navali nei pressi ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - ciai4 : RT @michele_geraci: Gli #USA giustificano la visita di #Pelosi a #Taiwan con 'La #Camera è indipendente dal #Governo, come in #Italia, inf… - accann4 : ciao raga ditemi se sto coso è andato virale con gli # #Taiwan #Pelosi #RenatoSanches #PokemonScarletViolet… -