Pelosi a Taiwan | Cina furiosa | cosa può succedere adesso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla fine la visita della speaker della Camera americana Nancyha avuto l’effetto atteso: tensione alle stelle fra Usa e, con Pechino che considera lo sbarco dellaa Taipei come un vero e proprio atto di guerra, che non resterà senza conseguenze. La visita “Oggi la nostra delegazione è aper chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura”. Lo ha detto Nancy, con al suo fianco la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, dopo le ire di Pechino per la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa sull’isola considerata dallauna “provincia ribelle” da “riunificare”. Lo ha detto dopo aver sottolineato, ...