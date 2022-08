Paul Pogba non si opera: il francese ha scelto la terapia conservativa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pogba non si opera. Il francese dopo aver consultato svariati medici ha deciso di optare per una terapia conservativa. I sanitari si sono espressi all’unanimità per evitare l’intervento e il centrocampista bianconero li ha ascoltati. La decisione gli permette di tornare nel giro di un mese e mezzo a disposizione di Massimiliano Allegri, ma il campione del mondo 2018 rischia di non guarire. Questo perché la terapia conservativa potrebbe anche risolvere momentaneamente il problema, ma difficilmente sarà risolutiva. Pogba farà in tempo a giocare quanto basta per essere convocato ai Mondiali, ma al termine potrebbe risentire di un dolore addirittura peggiore di quello attuale che lo obbligherebbe all’operazione dopo il Qatar, se non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)non si. Ildopo aver consultato svariati medici ha deciso di optare per una. I sanitari si sono espressi all’unanimità per evitare l’intervento e il centrocampista bianconero li ha ascoltati. La decisione gli permette di tornare nel giro di un mese e mezzo a disposizione di Massimiliano Allegri, ma il campione del mondo 2018 rischia di non guarire. Questo perché lapotrebbe anche risolvere momentaneamente il problema, ma difficilmente sarà risolutiva.farà in tempo a giocare quanto basta per essere convocato ai Mondiali, ma al termine potrebbe risentire di un dolore addirittura peggiore di quello attuale che lo obbligherebbe all’zione dopo il Qatar, se non ...

marcoconterio : ?? ? ? Niente operazione per Paul Pogba. Per il ???? della #Juventus terapia conservativa per tornare tra 5-6 settimane - juventusfc : Ultimo allenamento prima dell'uscita di Dallas ?? Ed un aggiornamento su Paul Pogba ???? - fattoquotidiano : Paul Pogba non si opera: il francese ha scelto la terapia conservativa - ZonaBianconeri : RT @RadioSportiva: Sospiro di sollievo in casa Juventus. Paul Pogba dopo la lesione al menisco laterale non sarà operato. Se la terapia and… - RadioSportiva : Sospiro di sollievo in casa Juventus. Paul Pogba dopo la lesione al menisco laterale non sarà operato. Se la terapi… -