Paquetà | permanenza al Lione non scontata La situazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 agosto 2022)potrebbe lasciare attualmente il suo club () per accasarsi in una big europea. Solo questione di tempo Come riportato da Tuttomercatoweb, l’ex trequartista del Milanpotrebbe essere lasciare ilper compiere il cosiddetto salto definitivo in una big. L'articolo proviene da Calcio News 24.