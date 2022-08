Papa: in Canada ho preso schiaffi, bisognava mettere la faccia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Pontefice ha raccontato come l'incontro con i sopravvissuti alle scuole residenziali per indigeni, gestite dalla Chiesa cattolica, sia stato molto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Pontefice ha raccontato come l'incontro con i sopravvissuti alle scuole residenziali per indigeni, gestite dalla Chiesa cattolica, sia stato molto ...

Tg3web : Il significato del viaggio di Papa Francesco in Canada. Il tema dei migranti in campagna elettorale. Ospite al Tg3… - vaticannews_it : In poco più di 60 secondi le immagini più belle dell'arrivo del #Papa in #Canada e dei primi incontri con i rappres… - Agenzia_Ansa : Al termine dell'incontro con le popolazioni native del Canada a Maskwacis, il capo indigeno Wilton Littlechild ha d… - MediasetTgcom24 : Papa: in Canada ho preso schiaffi, bisognava mettere la faccia #canada #chiesacattolica #papafrancesco - rtl1025 : ?? #PapaFrancesco torna in udienza con la stampella e saluta i fedeli; in #Canada, era necessario metterci la faccia… -