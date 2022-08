Paolo Celata? A poche ore dalla diretta... sconcertante: come lo beccano | Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna su La7 La corsa al voto, il programma di Paolo Celata in vista delle elezioni del 25 settembre. Per l'inviato di Enrico Mentana non è l'esordio, visto che già lunedì scorso la trasmissione ha fatto parlare. Durante la prima puntata infatti Celata ha avuto un acceso botta e risposta con Guido Crosetto e così il conduttore si prepara alla prossima "sorpresa". A spiegare cosa sta succedendo nel "dietro le quinte", è la stessa Rete di Urbano Cairo. La7 pubblica su Twitter un Video che lo ritrae mentre sistema sul bancone del programma il suo nome. Poi il commento: "Quando mancano 10 ore all'inizio del tuo programma ma sei già pronto in postazione". Una trovata per ricordare ai telespettatori l'appuntamento con il talk che ospiterà diversi personaggi, tutti impegnati a dire la loro sul voto anticipato. Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna su La7 La corsa al voto, il programma diin vista delle elezioni del 25 settembre. Per l'inviato di Enrico Mentana non è l'esordio, visto che già lunedì scorso la trasmissione ha fatto parlare. Durante la prima puntata infattiha avuto un acceso botta e risposta con Guido Crosetto e così il conduttore si prepara alla prossima "sorpresa". A spiegare cosa sta succedendo nel "dietro le quinte", è la stessa Rete di Urbano Cairo. La7 pubblica su Twitter unche lo ritrae mentre sistema sul bancone del programma il suo nome. Poi il commento: "Quando mancano 10 ore all'inizio del tuo programma ma sei già pronto in postazione". Una trovata per ricordare ai telespettatori l'appuntamento con il talk che ospiterà diversi personaggi, tutti impegnati a dire la loro sul voto anticipato. Con ...

