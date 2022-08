Pallanuoto | Sardinia Cup | pareggio per 10-10 del Setterosa contro la Grecia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Soltanto unper ilche, nella prima giornata dellaCup in svolgimento alla piscina comunale di Sassari, ha chiuso la garala selezione dellaper 10-10. Un match giocato su buoni ritmi, con l’Italia che ha recuperato uno svantaggio importante. Il primo tempo si era chiuso infatti sul 5-2 per la. Le azzurre riescono anche a portarsi sul 9-10, ma vengono raggiunte all’ultima azione da Myriokefalitaki, che fissa il 10-10. A fissare il risultato, c’è il palo colpito da Avegno sul suono della sirena. Domani la nazionale di Carlo Silipo affronterà l’Olanda battuta 8-7 al debutto dalla Spagna: fischio d’inizio alle 20, con diretta su Rai Sport +HD. SportFace.

IL CALENDARIO DELLACUP MASCHILE 1a giornata (8 agosto) Serbia - Croazia (Ore 18:30) Italia - Grecia (Ore 20) diretta Rai Sport HD 2a giornata (9 agosto) Grecia - Serbia (Ore 18:30) Croazia - Italia (Ore 20) ...IL CALENDARIO DELLACUP FEMMINILE 1a giornata (3 agosto) ISRAELE - UNGHERIA (ore 16.30) OLANDA - SPAGNA (ore 18.30) ITALIA - GRECIA (ore 20.00) 2a giornata (4 agosto) SPAGNA - ISRAELE (ore 16.30) UNGHERIA - ...