Pallanuoto femminile | Sardinia Cup 2022 | Italia-Grecia 10-10 Pari per il Setterosa all’esordio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Carlo Silipo con il: la Nazionalena di, a Sassari ha debuttato oggi, mercoledì 3 agosto, nellaCup, cogliendo un pareggio contro la, con il risultato di 10-10. Dopo il 2-0 iniziale ilsubisce il ritorno delle elleniche, che chiudono sul 2-4 il primo quarto. Nella seconda frazione l’sbaglia due tiri di rigore e lane approfitta per arrivare sul 2-5 a metà gara. Nel terzo periodo l’reagisce e con cinque gol consecutivi va sul 7-5, prima del 7-6 ellenico con cui si arriva all’ultimo quarto. L’va sull’8-6, ma la...

destefanoaless : RT @RaiSport: Pallanuoto femminile Il #Setterosa affronta la Grecia nel primo match della #SardiniaCup ??? Diretta mercoledì #3agosto dalle… - RaiSport : Pallanuoto femminile Il #Setterosa affronta la Grecia nel primo match della #SardiniaCup ??? Diretta mercoledì… - laziolivetv : Un nuovo coach per la pallanuoto femminile. Arriva Spagnoli. - SSLazioOrg : RT @SSLazioOrg: Pallanuoto femminile, Jacopo Spagnoli, già tecnico delle “minori” biancocelesti maschili, sarà il nuovo tecnico della @Lazi… - Only4TheArcher : mi sono innamorata di tutta la squadra femminile di pallanuoto che c’è oggi in piscina sono troppo belle -

IL CALENDARIO DELLA SARDINIA CUP1a giornata (3 agosto) ISRAELE - UNGHERIA (ore 16.30) OLANDA - SPAGNA (ore 18.30) ITALIA - GRECIA (ore 20.00) 2a giornata (4 agosto) SPAGNA - ISRAELE (ore 16.30) UNGHERIA - GRECIA (ore 18.30)......in un gioiello modernissimo pronto ad accogliere campionesse e campioni dellamondiale. ...di mercoledì tre agosto con la prima delle cinque giornate dedicate alla competizione. ...Il Setterosa è pronto ad affronatre il sei nazioni alla Sardinia Cup. Ultimo appuntamento in vista degli Europei di Spalato, in Croazia.