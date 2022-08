Palestra a Mariconda | Tringali fermi Brigante

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 3 agosto 2022) di Michelangelo Russo Sta per arrivare un’ondata di proteste dei residenti di via Tanagro, a, contro la decisione di cementificare l’ultimo spazio pubblico in città ancora alberato con piante di agrumi originali dell’antica vegetazione di quegli aranceti, che con l’uva sanginella, erano la ricchezza dell’immediata periferia cittadina fino alla devastazione con cemento selvaggio, di Pastena e Mercatello. E’ uno spazio largo, quello che sta per sparire, ben pulito anche se non curato da cooperative più o meno arrangiate e clientelari. Nei pomeriggi d’estate è frequentato da bambini ed anziani, gli ultimi umani capaci ancora di apprezzare la natura. Tutto questo sta per sparire, mi dicono, per fare unadi cemento. A chi servirà? Innanzitutto all’impresa che spenderà i 3 milioni e mezzo di euro dei soldi arraffati a volo dal Comune con ...