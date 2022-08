Padre e figlio uccisi a Cerignola: fermato a Trinitapoli l’indiziato del duplice omicidio, si professa innocente Carabinieri e polizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un uomo di 45 anni è stato fermato oggi pomeriggio dai Carabinieri e dalla polizia a Trinitapoli. È indiziato di delitto, ovvero di avere ucciso Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, di 58 e 27 anni, Padre e figlio. Secondo l’indagine il 45enne era creditore, nei confronti del 58enne, di diecimila euro e ciò ha originato il duplice assassinio. I cadaveri dei due Cerignolani sono stati rinvenuti alcuni giorni fa in una zona di campagna. L'articolo Padre e figlio uccisi a Cerignola: fermato a Trinitapoli l’indiziato del duplice omicidio, si professa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un uomo di 45 anni è statooggi pomeriggio daie dalla. È indiziato di delitto, ovvero di avere ucciso Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, di 58 e 27 anni,. Secondo l’indagine il 45enne era creditore, nei confronti del 58enne, di diecimila euro e ciò ha originato ilassassinio. I cadaveri dei dueni sono stati rinvenuti alcuni giorni fa in una zona di campagna. L'articolodel, si...

