Orban vola negli Usa per la Conferenza dei conservatori e incontra Trump | «Nostro importante alleato»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il premier ungherese Viktorè arrivatoStati Uniti per partecipare alladeiamericani di Dallas, a cui interverrà domani, 4 agosto. In preparazione all’evento – che ogni anno segna l’orizzonte dei temi e delle candidature in vista delle presidenziali –hato Donaldnella lussuosa magione del Tycoon a Mar-a-Lago, in Florida. A darne notizia è il suo portavoce, Zoltan Kovacs, che su Twitter ha pubblicato una foto che ritrae i due leader seduti a un tavolo, uno di fronte all’altro. «Il Presidenteè un. Siamo impegnati a fermare l’immigrazione clandestina, a mantenere basse le tasse e, soprattutto, siamo impegnati per ...

Drusill35963729 : @CarloCalenda @Azione_it Caro Calenda cosa centrano gli amici di Orban e Putin.....ti candidi per governare l'Itali… - sonoiooggi : #Orban che parla di #razze, come nei tempi più oscuri della #storia, che vola da #Trump e i suoi complottisti, che… -

EuNews

Il ministro degli Esteri ungherese incontra tre membri del governo russo per rilanciare cooperazione e avere più gas.boccia la strategia della Commissione: 'Ci rubano le nostre ...Ucraina, le sanzioni 'corrette' da: Kirill fuori dalla lista nera Ue In poco più di un mese ... i giorni in cui sia Ginevra per un fine settimana di shopping sembrano essere finiti. Invece, ... Szijarto vola a Mosca per chiedere più gas, con l'Ungheria si sfalda il fronte anti-Russia Tra gli alleati internazionali di Fdi l'autocrate Orbàn e i franchisti di Vox. L'ex stratega di Trump elogiò così la leader: ...Il ministro degli Esteri ungherese incontra tre membri del governo russo per rilanciare cooperazione e avere più gas. Orban boccia la strategia della Commissione: "Ci rubano le nostre riserve" ...