Orban vola negli Usa per incontrare Trump e partecipare alla conferenza dei conservatori (Di mercoledì 3 agosto 2022) Viktor Orban vola negli Stati Uniti dove incontra Donald Trump prima di partecipare alla conferenza del Cpac, la conferenza dei conservatori che si riuniranno nel weekend in Texas. «Abbiamo discusso di molte questioni interessanti», ha scritto a proposito del premier ungherese l’ex presidente Usa su Truth, il suo social personale. «Siamo impegnati a fermare l’immigrazione illegale, tenere basse le tasse e soprattutto siamo impegnati per la pace», ha scritto su Twitter il portavoce di Orban, Zoltan Kovacs, pubblicando anche diverse foto dell’incontro tra il premier magiaro e «l’importante alleato» americano. L’elogio dell’ex-presidente a Orban: «Leader forte» Il primo ministro ungherese è una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) ViktorStati Uniti dove incontra Donaldprima didel Cpac, ladeiche si riuniranno nel weekend in Texas. «Abbiamo discusso di molte questioni interessanti», ha scritto a proposito del premier ungherese l’ex presidente Usa su Truth, il suo social personale. «Siamo impegnati a fermare l’immigrazione illegale, tenere basse le tasse e soprattutto siamo impegnati per la pace», ha scritto su Twitter il portavoce di, Zoltan Kovacs, pubblicando anche diverse foto dell’incontro tra il premier magiaro e «l’importante alleato» americano. L’elogio dell’ex-presidente a: «Leader forte» Il primo ministro ungherese è una ...

