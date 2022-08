Oppini: "Juve, parlare già di funerali al 3 agosto è esagerato! Roma? Buon mercato ma con gli scarti delle big" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Francesco Oppini, noto conduttore tv e tifoso di fede bianconera, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW, soffermandosi su alcune questioni inerenti la Juventus. Di seguito le sue parole... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Francesco, noto conduttore tv e tifoso di fede bianconera, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW, soffermandosi su alcune questioni inerenti lantus. Di seguito le sue parole...

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Oppini si è soffermato sul #mercato delle big ed in particolare della #Juventus - Pall_Gonfiato : #Oppini si è soffermato sul #mercato delle big ed in particolare della #Juventus - junews24com : Oppini: «Pogba ha preso un rischio. Milinkovic-Savic? Occhio perché...» - - ZonaBianconeri : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Francesco Oppini: «Quando c'è la #Juventus di mezzo, lo sport nazionale è quello di sparare a zero. La Juve h… - TMW_radio : #Maracanà ??? Francesco Oppini: «Quando c'è la #Juventus di mezzo, lo sport nazionale è quello di sparare a zero.… -