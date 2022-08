Omicidio Torvajanica | arrestato il mandante Gip | “Scia di sangue

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Molisso ha assunto “un ruolo predominante nel panorama criminale romano, soprattutto nel settore del narcotraffico, rifornendo stabilmente buona parte delle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca” ed “è divenuto persona molto temuta, pericolosa e forte, che non ha problemi a ricorrere all’uso della violenza, anche attraverso l’utilizzo di armi da fuoco”. Lo scrive il gip Francesca Ciranna nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Roma nei confronti di Giuseppe Molisso, pregiudicato 40enne, accusato di essere ildell’di Selavdi Shelaj, avvenuto il 20 settembre 2020 nei pressi del chiosco Bora Bora sulla spiaggia di. Per lui l’accusa è divolontario con l’aggravante del metodo mafioso. ...