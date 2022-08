Omicidio di Alika: in Italia non siamo razzisti ma … uccidiamo i neri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sicuramente l’avete sentito qualche volta. A pronunciarlo sarà stato un parente, un amico, un conoscente. L’avrete anche potuto sentire mentre guardavate un programma tv magari pronunciato da un politico. È una delle frasi preferite dagli Italiani in questi anni. «Non sono razzista ma…». I nostri connazionali, i nostri politici, persino noi stesso spesso ci scapicolliamo per dire che l’Italiano non è razzista. Che siamo un popolo di migranti, figuriamoci se riusciremmo a essere razzista con qualcuno. L’Omicidio di Alika dimostra l’esatto contrario. In Italia siamo razzisti e come tutti i razzisti a compimento di questo sentimento becero c’è qualcuno che uccide un nero. Noi Italiani uccidiamo i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sicuramente l’avete sentito qualche volta. A pronunciarlo sarà stato un parente, un amico, un conoscente. L’avrete anche potuto sentire mentre guardavate un programma tv magari pronunciato da un politico. È una delle frasi preferite daglini in questi anni. «Non sono razzista ma…». I nostri connazionali, i nostri politici, persino noi stesso spesso ci scapicolliamo per dire che l’no non è razzista. Cheun popolo di migranti, figuriamoci se riusciremmo a essere razzista con qualcuno. L’didimostra l’esatto contrario. Ine come tutti ia compimento di questo sentimento becero c’è qualcuno che uccide un nero. Noinii ...

