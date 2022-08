(Di mercoledì 3 agosto 2022) Lungo Via dell’disi terrà ogni Venerdì e Sabato ladida Agosto a Settembre 2022 ROMA – Durante tutti i fine settimana a partire dalla prima settimana di agosto fino all’ultima di settembre si terrà ladiselezionati dall’Associazione Culturale e Galleria d’“Ag– Fucina delle Arti”. L’Associazione Culturale continua il suo percorso di promozione artistica per le vie storiche diproponendo la pittura nel contesto cittadino ed esponendo gli ultimi lavori dei seguenti artisti: Mati Logoreci, Mauro Romano, Stefania Fienili, Creola Carla Cristofari, Alessandro Marchetti, Giuseppe Palermo, Roberto Pavoni, Andrea Marazzi e ...

Lopinionista : 'Olmo in arte' l'esposizione collettiva dei pittori romani a Frascati -

ArtsLife

MAMAC, Museo d'Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni ... Piazza Borea d'(6 euro, ridotto 3 euro) 21.30 . Il Classico Morgan: concerto diretto dal Maestro ...... facendo ritorno in Spagna qualche anno dopo per frequentare la Real Escuela deDramático. I ... quello diMesia ne Il Segreto e Justo Nunez nella soap Una Vita , entrambe trasmesse sulla rete ... Influenze libertarie nelle Arti. Alla Biennale torna il Leone d’oro Saburo Teshigawara Lungo Via dell’Olmo di Frascati si terrà ogni Venerdì e Sabato la collettiva di pittori romani da Agosto a Settembre 2022 ...Spettacoli-Eventi: Non una semplice rievocazione ma un'occasione di riflessione sulla Storia, grazie ad un dibattito ampio sul Risorgimento italiano ..