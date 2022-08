Oggi 3 agosto, Santa Lidia: ecco come il Signore le apre il cuore (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’evangelista Luca, racconta di lei in un suo scritto, e la definisce come “una figura esemplare di donna cristiana”. Il suo culto è riconosciuto dalla chiesa cattolica in due date: il 3 agosto ed il 20 maggio. 3 agosto: Lidia e la sua conversione In questo terzo giorno del mese di agosto, la chiesa venera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’evangelista Luca, racconta di lei in un suo scritto, e la definisce“una figura esemplare di donna cristiana”. Il suo culto è riconosciuto dalla chiesa cattolica in due date: il 3ed il 20 maggio. 3e la sua conversione In questo terzo giorno del mese di, la chiesa venera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

TeresaBellanova : 2 agosto 1980, 42 anni fa. l’Italia non dimentica la terribile strage alla Stazione di Bologna, quelle 85 vittime e… - Azione_it : Sabato 2 agosto 1980, stazione di Bologna, ore 10:25. Un atto infame, uno sfregio all'Italia repubblicana. Noi non… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Pisa, fatta per Olimpiu #Morutan. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscat… - hyunjinnielixx : RT @heythereelena: oggi come cesare pavese il 2 agosto di 87 anni fa - BeraBera_ : RT @heythereelena: oggi come cesare pavese il 2 agosto di 87 anni fa -