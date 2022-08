Nuovi investitori per ToGet4U, il portale per chi cerca staff per eventi (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Torino, 3 agosto 2022 – ToGet4U®, il portale digitale progettato per chi cerca professionisti e servizi per fiere, promozioni ed eventi in tutta Italia, ha raggiunto il primo target in campagna equity crowdfunding attualmente in essere sul portale Opstart, raccogliendo oltre 100mila euro da investitori privati che hanno creduto nel progetto innovativo della startup piemontese. L’azienda titolare del portale – la ASDM – ha la sede legale a Torino, quindi se cercate Hostess a Torino probabilmente vi comparirà come un agenza di hostess nel capoluogo piemontese, ma in realtà la piattaforma ToGet4U è un luogo virtuale dove staff e aziende possono incontrarsi per soddisfare le reciproche necessità lavorative, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Torino, 3 agosto 2022 –®, ildigitale progettato per chiprofessionisti e servizi per fiere, promozioni edin tutta Italia, ha raggiunto il primo target in campagna equity crowdfunding attualmente in essere sulOpstart, raccogliendo oltre 100mila euro daprivati che hanno creduto nel progetto innovativo della startup piemontese. L’azienda titolare del– la ASDM – ha la sede legale a Torino, quindi sete Hostess a Torino probabilmente vi comparirà come un agenza di hostess nel capoluogo piemontese, ma in realtà la piattaformaè un luogo virtuale dovee aziende possono incontrarsi per soddisfare le reciproche necessità lavorative, ...

