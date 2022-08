(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – Nell’ambito del progetto “Mov.Eco” presentato dal Comune di Fiumicino insieme al Comune di Cerveteri e finanziato dal Ministero dell’Ambiente per programmi che incentivino la mobilità sostenibile, sono state presentate lededicate alpreviste a, ma anche nelle località die l’app “Bicincittà” necessaria per il loro utilizzo. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio, la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni, il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi, la delegata del sindaco alla Mobilità Sandra Felici e Gianluca ...

AGR_web : Bike sharing, inaugurate le nuove postazioni a Fregene, Maccarese, Passoscuro e Palidoro Nell’ambito del progetto “… -

Il Faro online

Bike sharing:a Fregene, Maccarese, Passoscuro e Palidoro - Nell'ambito del progetto 'Mov. Eco' presentato dal Comune di Fiumicino insieme al Comune di Cerveteri e finanziato dal Ministero dell'...... ' le organizzazioni si sono rese conto che file di singoledi lavoro non sono più ...10 milioni di euro per la ristrutturazione del 75% della sede centrale di Madrid 'adattarla aforme ... Nuove postazioni di bike sharing a Fregene, Maccarese, Palidoro e Passoscuro: costi e abbonamenti Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Al Torino Airport di Caselle si vedrà un cambiamento positivo e volto all'innovazione per la sicurezza e la comodità dei cittadini in viaggio.