Nuova vita per l’ex Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa: l’area acquisita da Itema (Di mercoledì 3 agosto 2022) Colzate. Itema, azienda tra i leader mondiali nella produzione di soluzioni per la tessitura inclusi telai, ricambi e servizi integrati con sede a Colzate, ha annunciato la chiusura delle operazioni che hanno portato all’acquisizione dell’area immobiliare dell’ex Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa. l’area in oggetto, situata sulla sponda orografica sinistra del fiume Serio, si estende su 150.000 metri quadri e comprende un’area boschiva e 50.000 metri quadri di edifici civili e industriali. L’investimento ha l’obiettivo di contrastare l’abbandono delle aree montane e di recuperare un’area che per molti anni ha rappresentato il fiore all’occhiello della realtà industriale della Valle Seriana. L’amministratore delegato di Itema, Ugo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Colzate., azienda tra i leader mondiali nella produzione di soluzioni per la tessitura inclusi telai, ricambi e servizi integrati con sede a Colzate, ha annunciato la chiusura delle operazioni che hanno portato all’acquisizione delimmobiliare deldiin oggetto, situata sulla sponda orografica sinistra del fiume Serio, si estende su 150.000 metri quadri e comprende un’area boschiva e 50.000 metri quadri di edifici civili e industriali. L’investimento ha l’obiettivo di contrastare l’abbandono delle aree montane e di recuperare un’area che per molti anni ha rappresentato il fiore all’occhiello della realtà industriale della Valle Seriana. L’amministratore delegato di, Ugo ...

Pontifex_it : Signore Gesù, nostra forza e consolazione, resta con noi quando tramonta la speranza e scende la notte della delusi… - j_doppia : RT @PiccolaQueenEly: Jessica che mette like alla notizia sulla nuova opportunità di Sophie, perché la vita vera non sono i social #jeru - panevinoeansia : RT @PiccolaQueenEly: Jessica che mette like alla notizia sulla nuova opportunità di Sophie, perché la vita vera non sono i social #jeru - 81SwagBritney : se kendrick rilascia il follow up di damn. e nuova collab con rihanna lo venererò a vita - Fotograffa : RT @lisagillis_: Una nuova città, una nuova casa, un nuovo mondo...Jack, Marissa e Tristan stanno per tornare...con una nuova vita da rocks… -