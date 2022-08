Nuova guerra fredda. Test militari cinesi circondano Taiwan (Di mercoledì 3 agosto 2022) La reazione della Cina modulata sulla debolezza mostrata da Biden. Maggiori rischi per Taiwan una volta che Pelosi se ne sarà andata. 2 agosto data di inizio della Nuova guerra fredda? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 agosto 2022) La reazione della Cina modulata sulla debolezza mostrata da Biden. Maggiori rischi peruna volta che Pelosi se ne sarà andata. 2 agosto data di inizio della? Segui su affaritaliani.it

