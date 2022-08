Notte di San Lorenzo, le stelle cadenti d’estate sono già arrivate: il periodo migliore per vederle è fino al 7 agosto, poi lo spettacolo è a rischio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le attesissime stelle cadenti d’estate, uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno portatore di desideri e magia, sono già arrivate. Quest’anno infatti, complice una particolare configurazione astrale, già dal 2 agosto è possibile osservare qualche meteora nel cielo. Anzi, di più: gli astronomi fanno sapere che il periodo migliore per vedere le stelle cadenti è proprio tra il 2 e il 7 agosto. In questi giorni ogni sera sarà buona per rivolgere gli occhi al cielo e catturare una delle Perseidi, definite anche “lacrime” di San Lorenzo perché le scie sembrano irradiare dall’omonima costellazione. Poi, infatti, arriverà la Luna piena a “guastare” lo spettacolo, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le attesissime, uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno portatore di desideri e magia,già. Quest’anno infatti, complice una particolare configurazione astrale, già dal 2è possibile osservare qualche meteora nel cielo. Anzi, di più: gli astronomi fanno sapere che ilper vedere leè proprio tra il 2 e il 7. In questi giorni ogni sera sarà buona per rivolgere gli occhi al cielo e catturare una delle Perseidi, definite anche “lacrime” di Sanperché le scie sembrano irradiare dall’omonima costellazione. Poi, infatti, arriverà la Luna piena a “guastare” lo, con la ...

vigilidelfuoco : #Incendiboschivi #Gorizia, nella notte ha ripreso vigore l'#incendio a San Michele del Carso: evacuate per precauzi… - tsk_mar : potevo finire una settimana prima il lavoro e invece no, la capa non vuole e devo farmi 4 giorni in archivio a cerc… - bruno_fulco : ??Notte di San Lorenzo in E-Bike ????? ??Non ti resta che metterti in sella alle nostre E-Bike per raggiungere il b… - sissiisissi2 : San Leo di Siderno (RC): torna la puzza di immondizia, notte insonne per i cittadini e risveglio ‘acre’ - Blanche89690481 : RT @AndreaMarano11: #StragedellItalicus #Stragefascista Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974,scoppia una bomba sul treno Italicus, mentr… -