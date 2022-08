Non solo Raspadori, da Boga a Politano, il Sassuolo è un muro per il Napoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Raspadori, Boga e Politano il Sassuolo è un muro per il Napoli, il club neroverde predilige la Juventus. Tra Napoli e Sassuolo, di affari mancati ce ne sono stati tanti, ecco perché le trattative di queste ore tra il club azzurro e Giacomo Raspadori, spaventano i napoletani. Che temono di restare ancora a mani vuote nell’estate più difficile (sul mercato) dell’ultima decade. L’attaccante vorrebbe raggiungere Luciano Spalletti, ma il Sassuolo fa ancora una volta muro e pensa a una super valutazione da 40 milioni. Fuori mercato per Raspadori e per il Napoli. E poi, dietro l’angolo, c’è la solita Juventus che sembra avere un canale preferenziale con i neroverdi. IL ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022)ilè unper il, il club neroverde predilige la Juventus. Tra, di affari mancati ce ne sono stati tanti, ecco perché le trattative di queste ore tra il club azzurro e Giacomo, spaventano i napoletani. Che temono di restare ancora a mani vuote nell’estate più difficile (sul mercato) dell’ultima decade. L’attaccante vorrebbe raggiungere Luciano Spalletti, ma ilfa ancora una voltae pensa a una super valutazione da 40 milioni. Fuori mercato pere per il. E poi, dietro l’angolo, c’è la solita Juventus che sembra avere un canale preferenziale con i neroverdi. IL ...

