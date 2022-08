"Non so se correrò". Conte, addio al M5s? Indiscreto: cosa c'è dietro la mossa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Isolato da tutto e da tutti, Giuseppe Conte pensa a un piano B per le Politiche. Il leader del Movimento 5 Stelle è ancora incerto su un'eventuale candidatura: "Non ho ancora deciso se mi candiderò, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste". Ospite di Agorà su Rai 3, l'ex premier promette "sorprese". Nonostante preferisca non anticiparle, il fu avvocato del popolo promette novità sulla "squadra": "Le renderemo note quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo. Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano". Tra queste anche Alessandro Di Battista? È la domanda più comune che viene rivolta a Conte e su cui preferisce rimanere vago. "Tutti - prosegue - mi chiedono di Alessandro Di Battista, una persona seria e generosa che ha dato un grande contributo alla vittoria del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Isolato da tutto e da tutti, Giuseppepensa a un piano B per le Politiche. Il leader del Movimento 5 Stelle è ancora incerto su un'eventuale candidatura: "Non ho ancora deciso se mi candiderò, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste". Ospite di Agorà su Rai 3, l'ex premier promette "sorprese". Nonostante preferisca non anticiparle, il fu avvocato del popolo promette novità sulla "squadra": "Le renderemo note quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo. Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano". Tra queste anche Alessandro Di Battista? È la domanda più comune che viene rivolta ae su cui preferisce rimanere vago. "Tutti - prosegue - mi chiedono di Alessandro Di Battista, una persona seria e generosa che ha dato un grande contributo alla vittoria del ...

Alpine - Piastri: Szafnauer e la pugnalata di Alonso - FormulaPassion.it Nonostante l' ufficialità da parte della Alpine sia arrivata alle 2.15 della notte australiana poche ore dopo è arrivata appunto la risposta di Piastri che ha semplicemente twittato: ' Non correrò ... F1, intrigo Alpine per il dopo Alonso: è braccio di ferro con Piastri, il retroscena Quindi, ribadendo il concetto l'australiano ha chiosato: "Non correrò per Alpine il prossimo anno". Molto probabile che il pilota la cui opzione per Alpine era scaduta proprio il 31 luglio abbia un ...