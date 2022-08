Noemi Bocchi pizzicata nelle acque di Sabaudia vicino alla villa di Totti e Ilary

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caldo insopportabile e il presunto flirt tra il Pupone e: l’estate 2022 sarà ricordata senza dubbio per questi due temi a dir poco scottanti! Riassunto delle puntate precedenti:, dopo un viaggio in Tanzania con i tre figli e la sorella, ha trascorso qualche giorno nelladi famiglia afino al momento in cui è arrivato Francesco. La riconsegna delle chiavi, qualche fredda frase di circostanza eè ripartitavolta della capitale.Blasi non ha nemmeno il tempo di infilare la chiave nella toppa della megaromana: il sito Dagospia pubblica l’ultimo e succulento aggiornamento sulla querelle sentimentale. Pare infatti che, per alcuni la ...