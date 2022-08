No! Questo video non mostra degli aerei militari americani vicino a Taiwan per la visita di Nancy Pelosi (Di mercoledì 3 agosto 2022) La recente visita a Taiwan di Nancy Pelosi, speaker della Camera degli Stati Uniti d’America, è stata definita «una mossa senza scrupoli» dalle autorità cinesi. Il rafforzamento della presenza militare della Cina e degli Usa attorno all’isola ha permesso la diffusione di un video dove diversi aerei da guerra americani sorvolerebbero in formazione vicino a Taiwan proprio in vista della visita di Nancy Pelosi. La clip, in realtà, è vecchia, Per chi ha fretta Si sostiene che il video mostri delle forze marine e aeree americane dirette in questi giorni nell’area di Taiwan. Si sostiene che il video ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) La recentedi, speaker della CameraStati Uniti d’America, è stata definita «una mossa senza scrupoli» dalle autorità cinesi. Il rafforzamento della presenza militare della Cina eUsa attorno all’isola ha permesso la diffusione di undove diversida guerrasorvolerebbero in formazioneproprio in vista delladi. La clip, in realtà, è vecchia, Per chi ha fretta Si sostiene che ilmostri delle forze marine e aeree americane dirette in questi giorni nell’area di. Si sostiene che il...

