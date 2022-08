No, Draghi non ha ammesso che le scie chimiche sono l’unica «soluzione contro la siccità» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 3 agosto 2022 è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo pubblicato da la Repubblica intitolato “Mario Draghi: «scie chimiche unica soluzione contro la siccità»”. Nell’immagine si legge che l’autrice dell’articolo sarebbe «Teresa Scampi». L’immagine è accompagnata da un commento scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook che recita: «Caro Draghi la natura non si doma. Ripiantate alberi, create zone d’ombra, questa è l’unica soluzione. I soldi spesi per avvelenarci usateli per questo». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. La Repubblica non ha mai pubblicato un articolo con il titolo riportato nel post in analisi, come si può verificare nell’archivio online della ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 3 agosto 2022 è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo pubblicato da la Repubblica intitolato “Mario: «unicala»”. Nell’immagine si legge che l’autrice dell’articolo sarebbe «Teresa Scampi». L’immagine è accompagnata da un commento scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook che recita: «Carola natura non si doma. Ripiantate alberi, create zone d’ombra, questa è. I soldi spesi per avvelenarci usateli per questo». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. La Repubblica non ha mai pubblicato un articolo con il titolo riportato nel post in analisi, come si può verificare nell’archivio online della ...

