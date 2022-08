No Borders Music Festival 2022: i concerti da non perdere ad agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 4, 6 e 7 agosto saliranno sul palco James Blunt, Benjamin Clementine, Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan Dopo i due straordinari concerti sold out, con un totale di quasi 6000 partecipanti, di Alessandro Mannarino e Brunori Sas, il No Borders Music Festival inaugura il mese più caldo dell’anno con nuovi imperdibili eventi. Tre location immerse nel verde – oasi naturali del territorio del Friuli Venezia Giulia – ospiteranno artisti estremamente eterogenei sia a livello Musicale che per la loro provenienza geografica. Ancora una volta, il Festival offre un programma accuratamente variegato, che associa eventi Musicali live a elementi culturali e naturalistici del territorio, e si pone l’obbiettivo di valorizzare la Musica ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 4, 6 e 7saliranno sul palco James Blunt, Benjamin Clementine, Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan Dopo i due straordinarisold out, con un totale di quasi 6000 partecipanti, di Alessandro Mannarino e Brunori Sas, il Noinaugura il mese più caldo dell’anno con nuovi imperdibili eventi. Tre location immerse nel verde – oasi naturali del territorio del Friuli Venezia Giulia – ospiteranno artisti estremamente eterogenei sia a livelloale che per la loro provenienza geografica. Ancora una volta, iloffre un programma accuratamente variegato, che associa eventiali live a elementi culturali e naturalistici del territorio, e si pone l’obbiettivo di valorizzare laa ...

