No, 11 milioni di tedeschi non «combatterebbero per la Russia contro la Nato» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Su Facebook è stata pubblicata un'immagine del presidente russo Vladimir Putin accompagnata dalla presunta notizia, scritta in tedesco, secondo cui in base a un sondaggio 11 milioni di tedeschi, in tempo di guerra, «combatterebbero per la Russia contro la Nato». Si tratta di una notizia infondata. Come hanno verificato diversi siti di fact-checking tedeschi (qui e qui), non esiste alcun sondaggio simile realizzato e pubblicato in Germania. Precisiamo invece che in un sondaggio pubblicato lo scorso 3 marzo dall'emittente pubblica tedesca Ard, l'83 per cento degli intervistati era d'accordo con l'affermazione «La Nato è importante per assicurare la pace in Europa». L'articolo proviene da Facta.

