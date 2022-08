Nizza | arriva Schmeichel! Il portiere saluta il Leicester

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilè scatenato:Schmeichel dal! dopo l’acquisto di Mattia Viti, il club francese ha annunciato quello ormai certo delKasper Schmeichel. Dopo ben 11 anni, ildanese lascerà ile la Premiere League per trasferirsi in Costa Azzurra. L’ufficialità nelle prossime ore, dopo le visite mediche di routine. Schmeichel al, l’addio aldopo 11 anni La trattativa è ormai definita per trasferire Kasper Schmeichel al. Il35enne, figlio d’arte, sembrava destinato a proseguire tutta la sua carriera calcistica al, eppure dopo 11 anni di militanza al King Power Stadium, è pronto ad andar via. La separazione con il club inglese ...