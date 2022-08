Nicolò morto a due anni, ipotesi droga. L'autopsia conferma: 'Arresto cardiaco dopo intossicazione' (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'autopsia conferma: il piccolo Nicolò , il bambino di due anni di Longarone ( Belluno ) morto dopo una gita al parco col papà, è morto per un Arresto cardiaco conseguente ad un'intossicazione. Il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L': il piccolo, il bambino di duedi Longarone ( Belluno )una gita al parco col papà, èper unconseguente ad un'. Il ...

Agenzia_Ansa : È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto… - fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Nicolò morto a due anni, ipotesi droga. L'autopsia conferma: «Arresto cardiaco dopo #intossicazione» - leggoit : Nicolò morto a due anni, ipotesi droga. L'autopsia conferma: «Arresto cardiaco dopo #intossicazione» - CronacaSocial : Bimbo morto dopo esser andato al parco: possibile svolta del caso dopo una perquisizione nella casa della famiglia.… -