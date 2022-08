Netflix cancella la serie First Kill dopo una sola stagione Social in rivolta | ' Lesbofobia' Cos' è accaduto

SimonaCroisette : RT @Screenweek: #FirstKill #Netflix cancella la serie dopo una sola stagione - Trane_LoneWolf : Che cagata di trend, solo perchè è una cosa che 'ommioddioLGBTQI+'. Netflix cancella serie che hanno fatto ascolti… - Screenweek : #FirstKill #Netflix cancella la serie dopo una sola stagione - i89taylvr : RT @hyn2jin: netflix che conta gli show con dentro una coppia wlw che cancella - errorenelcuore : RT @xtrvgic: Netflix che cancella serie saffiche molto divertente se si conta che agli inizi è esploso in buona parte grazie a orange is th… -

La trama suddivisa in otto episodi , usciti contemporanemente sulla piattaformail 10 giugno , ha appassionato non pochi abbonati , soprattutto le più giovani . Ma ahimè,ha deciso di ...First Kill, la trama approfondimento First Kill, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tvEppure gli ingredienti per una serie tv di successo sembravano esserci tutti. Una vampira ...Netflix ha perso degli abbonati, o almeno questo è quello che 'minacciano' di fare i fan. Oggi, 3 agosto, la piattaforma ha cancellato la serie First Kill, dopo ...Con grande delusione dei fan e non poche polemiche, la piattaforma streaming Netflix ha improvvisamente deciso di cancellare la serie tv First Kill dopo una sola stagione e nonostante i risultati abba ...