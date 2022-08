Needle spiking | il fenomeno delle punture in discoteca dilaga anche in Spagna

pbarquer : RT @pheraspu: Needle spiking, aumentano i casi di iniezioni in discoteca e ai concerti in Francia: cosa sappiamo finora - pheraspu : Needle spiking, aumentano i casi di iniezioni in discoteca e ai concerti in Francia: cosa sappiamo finora -

, il fenomeno delle punture in discoteca è arrivato anche in Spagna Roma, 3 agosto 2022 -, la puntura in discoteca è arrivata a Ibiza e sta terrorizzando la Spagna. Decine ...Elena Marisol Brandolini per 'il Messaggero'- AVVELENAMENTO CON L AGO 'Oggi nella discoteca Arena Classic mi hanno punto sulla coscia. Appena me ne sono accorta sono andata di corsa dal portiere della discoteca che, aiutandomi, ...Waves of needle pricks at nightclubs and musical events have confounded authorities in several European countries.Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...