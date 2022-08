Nato: ok Senato a ingresso Svezia e Finlandia, 202 sì (Di mercoledì 3 agosto 2022) Via libera dall'Aula del SeNato al Ddl di ratifica del trattato sull'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia con 202 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti. . 3 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Via libera dall'Aula del Seal Ddl di ratifica del trattato sull'nelladicon 202 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti. . 3 agosto 2022

