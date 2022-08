Naster | l’eccellenza dell’ambiente di lavoro per garantire il massimo della produttività

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La nostra filosofia negli anni si è basata sulla sostenibilità aziendale sia a livello ambientale, ma anche dal punto di vista lavorativo. I nostri investimenti dal 2018 ad oggi hanno avuto il focus di un ambiente lavorativo sicuro, con minimi carichi manuali, solare, pulito e attraente per i nostri collaboratori, per far sì che trascorrano con entusiasmo e senso di appartenenza il loro tempo in azienda. Abbiamo automatizzato completante lo stoccaggio e gestione degli adesivi, con 6 silos da 20 ton ed in totale uno stoccaggio di 120 tons. Pompe centrifughe intelligenti a basso consumo tengono mescolati gli adesivi per evitare la sedimentazione e le ricette automatizzate con il nostro MRP garantiscono la sicurezzaproduzione e soprattutto la costante ripetitività nel tempo. Abbiamo poi robotizzato l’area di taglio con i sistemi robotici a piani cartesiani anche ...