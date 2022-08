Napoli, l’ultimo saluto di Mertens: «Ma quanto ci siamo divertiti…» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens saluta ufficialmente il Napoli dopo il mancato rinnovo del suo contratto con gli azzurri: il messaggio Con una lunga lettera social Dries Mertens ha ufficialmente salutato il Napoli. IL MESSAGGIO – «Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non sapevo quanto sarebbe stato difficile salutare. Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anni Napoli è stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s’è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Driessaluta ufficialmente ildopo il mancato rinnovo del suo contratto con gli azzurri: il messaggio Con una lunga lettera social Driesha ufficialmente salutato il. IL MESSAGGIO – «Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non sapevosarebbe stato difficile salutare. Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anniè stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s’è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci. ...

