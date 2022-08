Napoli, l’arrivo di Kepa chiuderebbe le porte a Meret: cessione in vista? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caso portieri in casa Napoli è ancora lontano dal risolversi. Con il probabile arrivo di Kepa dal Chelsea, Meret potrebbe essere ceduto. Fino allo scorso mese, infatti, all’estremo difensore ex Udinese era stato promesso il posto da titolare con annesso prolungamento del contratto. Sembrava tutto fatto, ma il rinnovo è stato compromesso dai tentennamenti della dirigenza partenopea, speranzosa di poter ingaggiare qualche top nel ruolo come Keylor Navas prima e Kepa ora. Meret Napoli cessione Una situazione d’incertezza che Meret e i suoi agenti non hanno affatto gradito e li avrebbe spinti a chiedere la cessione in caso di arrivo dello spagnolo. La società di Aurelio De Laurentiis vorrebbe però evitare visto che, a quel ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caso portieri in casaè ancora lontano dal risolversi. Con il probabile arrivo didal Chelsea,potrebbe essere ceduto. Fino allo scorso mese, infatti, all’estremo difensore ex Udinese era stato promesso il posto da titolare con annesso prolungamento del contratto. Sembrava tutto fatto, ma il rinnovo è stato compromesso dai tentennamenti della dirigenza partenopea, speranzosa di poter ingaggiare qualche top nel ruolo come Keylor Navas prima eora.Una situazione d’incertezza chee i suoi agenti non hanno affatto gradito e li avrebbe spinti a chiedere lain caso di arrivo dello spagnolo. La società di Aurelio De Laurentiis vorrebbe però evitare visto che, a quel ...

