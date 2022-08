Napoli, Koulibaly: “Mai insistito per andar via, ma dopo otto anni era un buon momento per partire” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il difensore ex Napoli Kalidou Koulibaly , ora di proprietà del Chelsea, ha parlato delle sue sensazioni nell’approdare in Inghilterra, con uno sguardo al suo passato azzurro. In primo luogo il difensore aggiorna i suoi nuovi tifosi in merito alla sua condizione fisica: “So che avrò bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi. Tra due o tre mesi sarò al top, ma al momento sto facendo le cose con calma, migliorando partita dopo partita. Sono pronto ad aiutare la squadra darò tutto quello che ho per la squadra e i tifosi”. Successivamente il senegalese torna a parlare del suo addio al Napoli: “Ho molto rispetto per i tifosi e per il presidente, non ho mai spinto per andar via, ma era un buon momento per partire, dopo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il difensore exKalidou, ora di proprietà del Chelsea, ha parlato delle sue sensazioni nell’approdare in Inghilterra, con uno sguardo al suo passato azzurro. In primo luogo il difensore aggiorna i suoi nuovi tifosi in merito alla sua condizione fisica: “So che avrò bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi. Tra due o tre mesi sarò al top, ma alsto facendo le cose con calma, migliorando partitapartita. Sono pronto ad aiutare la squadra darò tutto quello che ho per la squadra e i tifosi”. Successivamente il senegalese torna a parlare del suo addio al: “Ho molto rispetto per i tifosi e per il presidente, non ho mai spinto pervia, ma era unper...

