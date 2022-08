Napoli, il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo viene portato in comunità ma riesce a scappare. L’assessore: «Sui social non vediamo la realtà» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quasi 900 mila follower su TikTok, oltre 35 milioni di like per i suoi video e soprattutto una serie di canzoni che chiunque usi questa piattaforma avrà incrociato almeno una volta. Rita De Crescenzo, 44 anni, è una cantante neomelodica che vive a Pallonetto di Santa Lucia, sul suo profilo pubblica i video dei suoi concerti, spesso organizzati in occasione di compleanni di bambini o feste per la comunione. Nelle ultime ore però non sono le sue performance canore a sollevare interesse sui social. La donna infatti è madre di un ragazzo di 14 anni che il 30 luglio scorso è stato affidato ai servizi sociali. A dare la notizia era stata lei stessa: «Mio figlio sta in mano ai servizi sociali perché non andava a scuola e pure perché io tempo fa ho fatto delle pazzarie. Ho sottovalutato la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quasi 900 mila follower su TikTok, oltre 35 milioni di like per i suoi video e soprattutto una serie di canzoni che chiunque usi questa piattaforma avrà incrociato almeno una volta.De, 44 anni, è una cantante neomelodica che vive a Pallonetto di Santa Lucia, sul suo profilo pubblica i video dei suoi concerti, spesso organizzati in occasione di compleanni di bambini o feste per la comunione. Nelle ultime ore però non sono le sue performance canore a sollevare interesse sui. La donna infatti è madre di un ragazzo di 14 anni che il 30 luglio scorso è stato affidato ai servizii. A dare la notizia era stata lei stessa: «Miosta in mano ai servizii perché non andava a scuola e pure perché io tempo fa ho fatto delle pazzarie. Ho sottovalutato la ...

