Napoli, De Laurentiis rinuncia al lodo da 220mila euro contro Koulibaly (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarà un addio a lieto fine quello tra il Napoli e Koulibaly. Il difensore, trasferitosi al Chelsea per 40 milioni di euro, con un ingaggio di poco inferiore ai 10 milioni, non dovrà pagare alcuna multa in seguito l’ammutinamento del 5 aprile 2019, quando la squadra rifiutò di raggiungere il ritiro di Castel Volturno. Stando Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarà un addio a lieto fine quello tra il. Il difensore, trasferitosi al Chelsea per 40 milioni di, con un ingaggio di poco inferiore ai 10 milioni, non dovrà pagare alcuna multa in seguito l’ammutinamento del 5 aprile 2019, quando la squadra rifiutò di raggiungere il ritiro di Castel Volturno. Stando Calcio e Finanza.

RafAuriemma : In arrivo a Castel di Sangro un gruppo di Ultras con il proposito di incontrare il presidente De Laurentiis #napoli - claudioruss : De Laurentiis: 'I fondi mi assillano per comprare il #Napoli, non venderò perché sono tifoso! #SerieA farlocca, non… - cmdotcom : #Napoli, intrigo portieri: stretta su #Kepa e #Meret si allontana - zazoomblog : Napoli De Laurentiis: “Non comprerò più giocatori Africani” - #Napoli #Laurentiis: #comprerò - infoitsport : Napoli, De Laurentiis scatenato: 'Champions e Europa League farlocche. La Conference...' -